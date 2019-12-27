高雄立委第六選區候選人趙天麟27日到苓雅區傳統巿集三和巿場發春聯，由民進黨年輕世代議員所組成的「3＋14全台青年議員助選團」也大陣仗到場助選，對手國民黨候選人陳美雅一早則到中正、民族路口，向選民們問早。

民進黨全台年輕世代議員所組成的「3＋14全台青年議員助選團」成軍後，27日首發場特地到高雄為趙天麟助選，台北市議員吳沛憶說，現在是最後衝刺的階段，希望號召不分世代的族群站出來，不僅台灣要贏、高雄更要大贏。

趙天麟說，高雄區域立委公民數最多的就在第六選區，總共可開出將近32萬票，可說是重中之重。他特別宣示，要在高雄的蛋黃區開紅盤，第六選區如果能拿到14萬票打底，要幫小英總統在全巿衝出百萬票，絕對不是夢。

趙天麟向傳統巿場的選民拜票，並贈送由蔡英文總統與他共同署名的春聯「凡事興盛」，所到之場均受到熱烈歡迎。趙天麟說，蔡總統是超強母雞，所有立委都是殷勤小雞，透過這樣的組合一定凡事興盛，可以光復高雄。

(中時 )