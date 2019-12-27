雖然華為創辦人任正非先前表示「華為沒有依賴國家補助」，但美媒華爾街日報指出華為近年在拓展國際期間，曾獲官方逾新台幣2兆元財務支援，令外界聯想華為與北京之間的關聯。對此，華為罕見大動作澄清，不僅發布發表聲明，批評報導錯誤之外，並質疑該報的動機和目的，高層也親上火線發布影片說明。

#Huawei does not accept smear campaigns based on false information. Regarding fabrications published about Huawei's financial situation and relationship with the government, we bring you the #facts so you can make an informed decision about the truth. #HuaweiNews pic.twitter.com/VVTEwOkC3O — Huawei (@Huawei) December 26, 2019

華爾街日報25日報導出，華為崛起是因為獲得大陸政府多達750億美元（約新台幣2.25兆元）奧援，這些銀彈有助華為以比競爭對手低30%的價格爭取客戶。華為26日晚間先在推特發表聲明反駁，並於27日凌晨還上傳華為企業溝通部副總裁宋凱的正式影音聲明。

聲明批評華爾街日報無視華為過去30多年在研發上的巨額投入和19萬員工以客戶為中心的長期艱苦奮鬥，選擇性地對華為的成功進行任意揣測，令他們不得不質疑該報作為一家專業媒體的動機和目的。

聲明稱，華為是一家100%員工持股的民營企業，過去30多年來，華為每年堅持將銷售收入的10%到15%投入到研發，過去10年累計研發投入約730億美元。2018年華為研發費用高達150億美元，在「2018年歐盟工業研發投資排名」中位列全球第5，遠遠超過思科（Cisco）、諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）的排名。

聲明稱，2009到2019年，華為在5G領域的研發投入超過了40億美金，超過了歐美國家主要設備供應商5G研發投資的總和。「巨額的研發投入驅動了華為的創新和發展，這是華為成功的關鍵因素」。

聲明並稱，華為與中國政府的關係和其他在中國經營的私營企業與中國政府的關係沒有任何不同。我們與在中國的其他高新企業（包括外資企業）一樣，享受了中國政府對高新技術企業的政策支持，除此之外「沒有任何特殊待遇」。

聲明強調，華為公司的營運資金主要來自於企業自身經營累積及外部融資，而不是政府補貼。過去10年企業自身經營積累占比接近90%；公司的外部融資操作都是市場化運作，債務成本符合市場水平。

聲明指出，在大陸，滿足條件的高科技企業（包括外資企業）都有權申請大陸政府的相關補助，主要用於支持研究項目，華為也是透過正常管道申請相關補助。正如報導中所說，西方國家對高科技研究專案給予補助的情況也十分普遍。

(中時電子報)