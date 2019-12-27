新東陽與東元電機合作，推出的「餐盤回收機器人Enviro」，於桃園機場新東陽美食街初亮相，就引起討論風潮，新東陽宣布，即日起Enviro進駐關西、清水、西湖、南投等4大國道服務區，透過趣味的方式推廣餐盤自助回收，全新科技體驗，提供民眾更舒適便利的用餐環境。

新東陽指出，10台餐盤回收機器人Enviro，分別進駐於4大服務區，以AI智能導航系統，在用餐區依照各區站不同的區域動線為用路人服務，同時以語音向旅客推廣自助回收，符合人體工學高度的Enviro，可讓用路人輕鬆將餐盤放入機身中，新奇流暢的造型，搭配臉部LED表情變換，十分吸睛。

新東陽表示，餐盤回收機器人Enviro造型發想於台灣黑熊，除了表情可以透過LED燈變化，另外機身配置6顆超音波感測器，可以偵測出25公尺前的障礙，防止近距離碰撞，並能連續工作8小時，最大速度可達1.1m／s、載重40kg餐盤。

新東陽希望透過智慧與科技的應用，讓用路人到服務區時，能夠體驗到結合智能科技的服務，提升舒適的休憩環境。

(中時 )