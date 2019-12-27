繼台中花博自駕電動巴士試運行，工研院今日宣布與車王電(1533)簽約智能合作，雙方將在2021年前共同打造10部國產自動駕駛電動巴士，預計試量產的第一輛自動駕駛電動巴士最快2020年第1季出廠，將是國內近年最大宗自駕車產研合作案，也整合14家國內車用電子設備及軟硬體廠商，如馬達、儀表、系統、感測器、圖資及聯網資安等，從建構國內自動駕駛產業鏈，切入國際車廠一級供應鏈。

經濟部技術處處長羅達生表示，自駕車就像在路上跑的超級精細電腦，並牽涉到許多資通訊的技術，以台灣資通訊的技術優勢及完整產業鏈，非常適合發展自駕車。因此，技術處率先以政策、研發及產業連結三策略奠定國內發展自駕車方向，首先推動「無人載具實驗條例草案」，導入監理沙盒精神，賦予無人載具在一般環境進行實驗的法源基礎，如支持工研院以「自動駕駛感知次系統攻堅計畫」發展環周感知次系統技術及自駕車整合系統，最後以計畫集結研究機構、業者，推動3個自駕車的旗艦團隊，發展小型巴士、中型巴士、商用物流車三種型態的自駕車，快速建立自駕車產業生態鏈。

工研院副院長張培仁表示，自駕車是智慧運輸不可或缺的要角，工研院率先開發自動駕駛感知與決策次系統，不僅在去年成立「自動駕駛感知次系統產業合作夥伴計畫」，更與車王電合作在台中花博期間成功接駁試運行，預計明年工研院與車王電將結合在地公車業者，發展商業營運模式。

車王電積極跨入自駕巴士領域，先期投資1.6億元投入自駕巴士產品研發。車王電暨華德動能董事長蔡裕慶指出，車王電為掌握電動商用車發展平台，2011年投資華德動能，整合優秀的供應鏈推出6段自動變速高效馬達傳動系統，以及結合車王電鋰電池主動平衡管理系統，預計於2021年完成Level 3+等級的自駕電動公車量產化。

車王電與華德動能將藉由此智能電動自駕車平台，整合工研院技術，將台灣的ICT、智能、儲能技術及關鍵零部件整合成先進電動公車平台，行銷全球。本次合作案是第一個以量產型電動巴士發展的自駕巴士開發案，符合國家推動公共運輸電動化、智慧化方向。

此次10輛國產自動駕駛電動巴士，將導入工研院自駕感知與決策次系統外，也將整合14家廠商，包括上濱空調、四零四科技、車王電、亞勳科技、佳世達、岩田友嘉、明泰、東元、宸耀科技、華德、勤崴國際、福華電子、銓鼎科技、輝創電子。

(時報資訊)