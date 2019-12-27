衛星城市是都市市中心周邊的城市，由於緊鄰市區、交通與地理位置均為優勢，在都市持續發展下，發展並不輸主要城市。台中縣市、台南縣市、高雄縣市合併前，圍繞在舊市區周邊的衛星城市，分別是台中大里、台南永康、高雄鳳山發展同樣快速，也吸引大批人口移居。據實價登錄統計資料，102年1至10月大里、永康、鳳山平均住宅單價均不到10萬元，到了今年1至10月，大里已飆漲至15.5萬元，漲幅高達56.6%，漲幅超過五成；若是以近3年資料觀察，3座衛星城市房價也持續成長，其中以永康成長13.3%，漲幅超過一成。

大里房價在10年前後漲了一倍，但目前大里相較台中市，房價普遍基期仍然偏低，重劃區內屋齡10年左右的透天厝總價約1500萬至1800萬元之間，相較鄰近的南屯區要價2000多萬元更便宜；大樓新成屋每坪上看19萬至22萬元之間，總價帶約在900萬至1200萬元，中古屋平均單價以14萬至17萬元為區間，總價約600萬元左右。永慶不動產台中文心大慶加盟店店東洪嘉慶認為，大里三期重劃區已經開發、大里15期重劃區土地也開始徵收，加上未來即將開發的夏田產業園區，可望創造不少就業機會，房市需求也將維持強勁。

目前永康有多個新興重劃區，從105年至今開始發展第一波，預估還有10年以上可以發展，包括飛雁新村重劃區、平實營區重劃區、東橋重劃區等3大重劃區，將成為永康未來發展命脈。永康生活環境發展與市中心同步，但房價打8折，市區周圍的新市、新化、仁德人口若要往台南市區移動，考量市中心高房價，多會退而求其次選擇永康落腳。有巢氏房屋台南永康大橋加盟店店長蔡青良表示，依照目前市況，永康仍以透天厝最吸引購屋族，新屋總價約1000萬至1300萬元之間，大樓新成屋最高上看每坪20萬至22萬元，中古屋則落於11萬至13萬元之間，總價500萬元即可入手。

鳳山發展快速，目前成交量最多是大樓較為熱門，有多個重劃區開發案，最具指標性的是華鳳特區，供給量多，以及價格稍高、緊鄰三民區的文山特區等。台慶不動產大東文藝中心加盟店店長董清吉說，目前鳳山新成屋單價最高飆漲至25到28萬元，最主要的是三房，總價約1000萬元，四房也有需求；至於中古屋平均總價帶落在400萬至600萬元之間，平均單價約12萬至13萬元左右。

(時報資訊)