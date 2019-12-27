台灣5G目前競標相當激烈，截至今日中午，共進行135回合的競標，目前總標金已經衝上723.37億元，其中熱門頻段3500MHz也在第134回合時衝上700億元。科技界出身的國民黨副總統候選人張善政今也談及此事，他認為，標金太高對電信業者造成壓力，且如果持續低價吃到飽，也會衝擊到通信品質。

談到現在正在如火如荼競標的5G，張善政認為，以資費角度來說，如果低價499元吃到飽一直持續下去，勢必會出現網路塞車的狀況，如此一來，就會和保障遠距醫療品質造成衝突，通訊環境必須有一定的穩定度，才可以鼓勵更多應用，所以，一方面希望標金不要太高，以免對電信業者造成壓力，但若費率不能普及，就比較難鼓勵應用，此外，也希望電信業者有足夠的財源鼓勵應用。

張善政出身自科技業，曾任職Google公司亞洲硬體總監、國科會國家高速網路與計算中心主任。

(時報資訊)