媒體踢爆，即便負債比例高達977％，高銀仍火速放款給慶富，揭露高銀董事長陳統民、常董李瑞昌、林文淵與許立明等四寇護航。韓辦發言人鄭照新今天表示，這四寇都是菊系人馬，酸蔡英文名字中是「英」不是「嬰」，不要再萬事怪前朝，該長大了，更不要以大「菊」為重，就在今晚政見會正面回應釋疑。

第三場2020總統政見發表會今晚登場，鄭照新透露，韓國瑜將延續上一場的主軸，「攻中帶有政策宣達」，續打「經濟牌」，喊出「莫忘世上苦人多」的韓國瑜陣營，自視為民間力量的輔導者，包括經濟、兩岸、福利等政策，都以民意為導向，盡量少限制、多鼓勵，只在必要時刻才會有調整，將凸顯與蔡英文不同執政風格。

至於蔡英文稱馬英九任內發生慶富案，她接手再善後。鄭照新列出時間表，指2014年10月21日慶富造船廠確實拿下352億元獵雷艦標案，但問題在於高雄銀行以超光速、4天就通過履約保證金，放款17.6億元給慶富，打破過去10年都需要14天以上的速度紀錄。

鄭照新指出，涉嫌護航的共犯結構，包括高銀董事長陳統民、常務董事林文淵、李瑞倉、許立明等人都是菊系人馬，根本沒有徵詢董事同意，也沒有做成決議，但卻在紀錄載明，擺明有偽造文書護航放水嫌疑。

鄭照新說，慶富向高銀申貸時，通常負債比約莫在80至200％之間，但慶富負債比例高達977.41％，質疑高銀明知還答應放款給慶富，難道高銀不須出面解釋？時任高雄市長的陳菊一點責任都沒有？

鄭照新呼籲蔡英文在今晚七點政見發表會對此正面回應，不要把責任推給前朝，更不要再以大「菊」為重。

(中時 )