如何擺放錢母，也關乎是否能招財。命理老師楊登嵙指出，有7處適合放錢母。(圖巷/楊登嵙提供)

新年快到，知名大廟陸續公布發放「錢母」時間，屆時又會出現大排長龍的熱潮。命理教授楊登嵙表示，有幸獲得神明的幫助，使用上仍要注意宜忌，千萬不能擺錯，否則以錢養錢不成，反而漏財就不妙了！

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，使用錢母聚財，可要注意啟動錢母、擺放錢母位置以及宜忌的相關歩驟，才能藉由神明的幫助，加上自己的努力，獲得更多的財富。

一般上班族求來的「錢母」，可先至宮廟內向神明祈求，報上弟子(或信女)的姓名、生日(國曆或農曆X年X月X日生、地址，祈求XX神明保佑，請回「錢母」，讓弟子(或信女)工作順利，小人遠離，平安健康，可以的話，請XX神明賜給一個聖杯。

若上求業績性質或做生意，就向神明稟告，弟子(或信女) 、姓名、生日(國曆或農曆X年X月X日生) 、地址，祈求XX神明保佑，請回「錢母」，讓弟子(或信女)事業順利，財源廣進。若要更好的方法，許願願力更大，請XX神明保佑(多久時間、)(業績可以達成多少)，若達成將以多少金額來還金，可以的話，請XX神明賜給一個聖杯。神明允聖杯後，將「錢母」拿到神明主爐過火，以順時針繞3圈，達到招財納福效果。

至於如何擺放錢母，也關乎是否能招財。楊登嵙指出，有7處適合放錢母。一般人都會放在錢包或包包內，從事業務的人就很適合放在錢包內隨身攜帶，讓財氣帶著走。另外，要讓錢母安住家裡，就擺放在家中的「財位」，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。再者，擺放在神龕、保險箱、收銀檯上也都是理想位置。

若是從事文案或電話行銷的人，不妨將錢母擺放在辦公桌上，將錢母放在生財工具上。工作常用到電話，則可將錢母黏貼電話上；以文案創作為主的人則可黏貼到電腦上，有助文思泉湧，讓工作上有較好的發揮，相對錢財就容易到來。

最後，錢母該怎麼保管有三個禁忌要注意。楊登嵙指出，可以將錢母送給親朋好友，廣結善緣，但收到錢母的人要到原來發放錢母的廟，啟動錢母，向神明祈求自己的願望。

楊登嵙還提醒，不可將錢母以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人；不可將錢母擺放在汙穢不淨的地方，例如將錢母擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財！

(中時電子報)