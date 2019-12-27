中國駐歐盟使團團長張明日前受媒採訪時表示，在5G問題上歐盟應堅持原則，不能模棱兩可，否則市場將嚴重扭曲。當今5G網路安全政治化，有人認為只要與自己國家社會制度或價值不同的國家或企業就應被懷疑、打壓。如比爾蓋茲近期所言，如果美國人對華為不放心，那中國人也有理由懷疑美國政府可以操控波音飛機的發動機。若這一邏輯成為主流，無異於冷戰重演。

中新社報導，就5G網路安全，張明總結當前三大動向值得警惕：一是網路安全政治化，有人認為只要同自己國家社會制度或者價值體系不同，這個國家或者企業就應被懷疑、限制、打壓或者抵制。如比爾蓋茲近期所言，如果美國人對華為不放心，那中國人也有理由懷疑美國政府可以操控波音飛機的發動機。如果這一邏輯成為主流，無異於冷戰重演。

二是網路安全擴大化。一些政客或政府利用公眾對新技術所帶來安全問題的關切，在毫無事實證據或違反技術常識情況下，反復編造謊言，散播恐慌情緒，目的就是拿安全說事，對想像中的對手進行打壓和破壞。三是網路安全單邊化。從理性角度出發，維護網路安全應透過國際社會共同合作。但一些勢力一味制定單邊措施，甚至發出脫鉤的聲音。這種封閉傾向只會延遲新技術發展，終將害人害已。

張明強調，在5G問題上，中方沒有要求歐盟接受或者排斥某一家企業，但歐盟應秉持長期堅持的多邊主義、自由貿易和市場原則，堅持公平、公開、公正、非歧視原則，不能模模糊糊、模棱兩可，否則市場將嚴重扭曲。

「如果歧視性政策今天落在5G身上，明天就可能落到傢俱或者地毯身上，這樣市場就亂了。實際上類似例子已經發生，美國指責歐洲生產的汽車威脅美國國家安全，這個邏輯就很荒唐」。張明說。

被問及若華為所有設備在歐洲生產，是否能消除歐方疑慮，張明則稱，華為設備在哪裡生產不歸中國政府管，而由企業自主決定，但「如果華為決定在歐洲市場生產，歐洲的夥伴會不會對此表示歡迎？」

(中時 )