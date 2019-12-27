大陸明年元旦起將實施《外商投資法》，取代現有「外資三法」，即《中外合資經營企業法》、《外資企業法》及《中外合作經營企業法》。最高人民法院今（27日）特別就新法若干問題制定解釋，目的是平等保護中外投資者合法權益，營造穩定、公平、透明的法治化營商環境。同時，最高法院亦提倡將香港打造成區域法律服務和糾紛解決中心。

東網報導，最高法院副院長羅東川在新聞發布會上表示，制定《外商投資法司法解釋》（下稱解釋） 的首要目的，是確保外商投資法在審判領域得到公正高效執行。他提到，大陸去年受理的涉外民商事案件達到14695宗，今年頭11個月受理的涉外案件涉民商事案件則已達到18266宗，印證中國對外開放取得的成績，還有涉港澳台的案件也大幅增長。

羅東川稱，根據過往的審判實踐，外商投資領域產生的糾紛中以合約類糾紛較為突出。因此，這次司法解釋重點聚焦在合約爭議的解決，特別是合約效力的問題。

羅東川又就國際商事糾紛機制提出一系列建議，包括提倡擴大國際商事專家委員的範圍，拓展一站式多元解紛平台，適當引入域外國際商事仲裁機構、國際調解機構加入平台；支持香港建設區域法律服務和糾紛解決中心，建立國際商事糾紛聯合仲裁、聯合調解機制，增加香港特別行政區專家委員等。同時，推動國際商事法庭判決的相互承認與執行，擴大中國國際商事法庭的影響力、公信力和吸引力，促使中國成為國際商事糾紛的重要解決地。

(中時 )