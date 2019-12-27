國民黨籍候選人周佳琪競選總部27日再質疑「蘇震清到中國珠海、深圳是考察賭場與八大行業嗎」？（謝佳潾攝）

屏東立委第二選區激戰不斷，不是抹紅就是割斷布條，國民黨籍候選人周佳琪競選總部27日再質疑「蘇震清到中國珠海、深圳是考察賭場與八大行業嗎」，對此，蘇陣營以對方講得不清楚為由不予回應，同時指出蘇的競選布條在枋寮與佳冬一帶遭覆蓋、破壞，嚴正呼籲9個陣營支持者要理性，不要觸法。

周佳琪競總發言人盧玟欣指出，蘇陣營對於去中國大陸一事以「都是公務」回覆，實在是欺騙選民，他承認去過中國上海博覽會，但卻沒說也去珠海、深圳，且公務行程到底是什麼也沒說。她再次怒嗆，「為何蘇震清不敢告訴選民」？

競總副總幹事李世淦也質疑，蘇震清2011年從澳門進珠海，再從珠海到深圳？澳門的博弈產業非常蓬勃，珠海、深圳的夜生活也非常精彩，他想請問，國會議員需要考察賭場、八大行業嗎？

對此，蘇震清競總主任李涂怡娟指出，因為對方講得不清楚，也不知道他們指的是什麼，所以總部不予回應。話鋒一轉，蘇陣營針對布條遭破壞一事提出聲明，競總發言人方一祥指出，近日蘇委員掛在枋寮的競選布條被某陣營用他們的布條覆蓋，27日又傳出佳冬的布條被割破，競總已報警處理。

方一祥說，民主選舉要尊重各方做出的文宣，大家都有表達意見的權利，呼籲屏東9個競選陣營的支持者絕對要理性，且割斷選舉布條是違反選罷法，屬於刑事案件，千萬不要為了選舉觸法。

枋寮居民指出，前幾日有看到周佳琪的競選布條覆蓋在蘇震清的布條上，對此，周佳琪陣營澄清，「這是選民的個人行為」，強調是選民看不下去才會如此，但還是要呼籲大家理性看待這場選舉。

(中時 )