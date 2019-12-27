百大帥哥前三名贊恩、克里斯漢斯沃、韓國男星V。（圖／達志影像）

迪麗熱巴得百大美女第8名，宋慧喬則是第33名。（圖／達志影像）

美國電影網站「TC Candler」自2011年每年都會公開全球百大帥哥美女臉孔榜，適逢年末，今(27日)出爐了2019年的最新榜單，帥哥榜前3名為1D前成員贊恩、「雷神」克里斯漢斯沃、BTS的V，美女榜則是土耳其女星Hande Ercel、以色列超模Yael Shelbia、「After School」NaNa，值得注意的是已故的高以翔仍打進第53名，台灣女孩子瑜則從去年第2名退到第15名。

2019年百大帥哥榜今出爐，前三名為贊恩、克里斯漢斯沃、韓國男星V，從第四名起是「美國隊長」克里斯伊凡、《格雷的五十道陰影》傑米道南、土耳其男星Çağatay Ulusoy、菲律賓男星James Reid、英國男星伊卓瑞斯艾巴、義大利部落客馬里亞諾狄瓦奧、巴西模特兒馬龍塔克薛拉。

美女榜方面，除了上述的前三名外，第四名是超模泰勒希爾，其次是泰國女星Urassaya Sperbund、「妙麗」艾瑪華森、古巴女演員安娜德哈瑪絲、迪麗熱巴、「蜘蛛女」辛蒂亞、法國模特兒黛蘭布蘭多。而NaNa過去曾得到「世界第一美」殊榮，今年重回前三名，但子瑜卻從第2名跌到第15名，此外，今年恢復單身的宋慧喬是第33名、「國民初戀」秀智則排第54名。

(中時電子報)