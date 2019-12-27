興達海基廠區占地約27.5公頃，預計明年初正式投產。（林雅惠攝）

中鋼集團旗下興達基地27日在高雄興達港廠區舉行廠房竣工祈福典禮，副總統陳建仁親自蒞臨參加，針對國民黨總統候選人韓國瑜對於蔡英文政府能源政策有不同意見，陳建仁批韓沒有好好了解蔡政府的能源政策，請他回去google就好。

2018年年初中鋼公司通過經濟部能源局遴選，取得高雄海洋科技產業創新專區內海洋工程區開發與營運權利，同年4月成立興達海基公司，在建廠團隊通力合作下，歷經20個月，順利完成水下基礎廠房竣工。

興達海基廠區占地約27.5公頃，包含行政大樓、廠房、戶外組銲區、重件碼頭及儲區，設計年產能可達48~50座水下基礎，預計明年初正式投產。

中鋼集團在政府協助下將離岸風電水下基礎製造基地扎根南臺灣，不僅促進南北經濟均衡發展，並為在地鄉親創造新的就業機會。

陳建仁表示，離岸風電是蔡政府上任後積極推動的能源轉型目標，經過3年多努力，現在開始展現成果，也得到世界各大公司來台灣投資，「所以我們有決心，台灣能源轉型一定會在2025年時達到綠能發電占20％」，這也將是台灣嶄新時代的開始，也是亞洲典範的開始。

記者詢問，韓國瑜對於小英政府的能源政策，包括經濟..，陳建仁沒等記者說完，就直接回說：「他沒有好好去看這個政策，所以請他好好回去看看，google就好」，隨即快步上車離去。

(中時 )