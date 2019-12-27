柯文哲的媽媽何瑞英（右）27日南下陪民眾黨立委候選人顏耀星拜票。（顏耀星競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

台北市長柯文哲的爸爸柯承發、媽媽何瑞英27日南下陪台灣民眾黨台南第一選區立委候選人顏耀星拜票。柯媽表示，她們全家都綠色的，雖然柯文哲被抹紅時蔡英文總統沒出來幫他講話，但與蔡過去的感情還在，而且她又不認識韓國瑜，所以會投票給蔡英文。

柯媽和柯爸一下車即受到民眾熱情的歡迎，柯媽陪顏耀星進入新營第一市場拜票，市場攤商熱情招呼，紛紛送上菜頭、粽子、鳳梨等等，柯媽也親切跟民眾握手、合照。

柯媽也拜託鄉親，立委票投給優質專業有能力的顏耀星，政黨票投給民眾黨。至於總統人選，柯媽自己則是會投給蔡英文。

柯媽說，蔡英文也曾支持柯文哲選台北市長，但小英經不住身旁的人「賽弄」。柯媽不滿的說，他們全家都綠色的，公公還是228受難者，柯文哲去三峽交流就被抹紅，質疑蔡英文最了解柯文哲個性的，但為何都不出來說柯文哲不是紅的，「一句話都沒講，為什麼？」

念歸念，柯媽最後還是說，與小英以前交往的感情還在，所以還是會投給她，因為她又不認識韓國瑜，並認為蔡英文會當選。

(中時 )