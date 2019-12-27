受惠外資仍處耶誕黃金假期，在台股施力不大之際，投信等內資法人、市場大戶、中實戶等，近期在盤勢看回不回架構中，隱然做好養空繼而軋空準備，使科技股為主流的波段行情，呈現一波比一波榮景。

美國以高科技股為主軸的NASDAQ(那斯達克或店頭市場)在周四首度登高九千大關之上，包蘋果、微軟與台積電ADR等股多大漲，激勵台股短多一鼓作氣再蓄勢挑戰前波高點12,125點。

在權王台積電執掌多方帥印，日月光投控、股王大立光、台塑、台塑化、亞泥、台達電及聯電等重量級集團群起輔攻，加上富邦金、兆豐金與第一金等金融股則扮演穩盤角色，使大盤開高持穩登高。

加權股價指數收盤大漲90.58點，單日漲幅0.75%，報12091.59點，成交1083.8億元。量價關係並未失控，顯示源自公營法人主導多方盤勢的幕後控盤人，仍老神在在使盤勢持穩向上輪動。

業內人士指出，目前看起來，被動元件、矽晶圓、面板與部分電子零組件等族群短線強勢整理後，仍持續上攻，使養空、誘空格局逐漸浮上檯面。短期在市場軋空手、軋融券與軋期貨空單之軋三空方興未艾下，波段行情值持續追蹤。

(工商 )