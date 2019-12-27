「刷臉」不只可以解鎖手機，現在還可以買保險，中壽(2823)宣布本周獲得金管會有關「行動投保辦理身分認證程序業務試辦」同意，試辦應用人臉辨識技術於投保流程中，成為首家啟動「刷臉投保」的保險業者。

中壽指出，過往民眾在投保新契約時，業務員需要確認保戶是否為本人，身份確認及行政作業流程不但繁複耗時，還因留下紀錄有限，日後可能產生爭議，這一直是保戶與保險業者共同的困擾。中壽優化保戶投保體驗，與政治大學金融科技研究中心共同合作將人臉辦識技術應用於行動投保，可以有效確保當事人身分的正確性，降低道德風險疑慮以及未來消費爭議的發生。透過產業及學術相互激盪思考，在兼顧安全、風險、技術及便民前提下，將人臉識別與中壽行動投保系統(i-Easy)結合，在既有的行動投保流程中加入人臉辨識身份認證機制，提供保戶身份確認方式新選項，保戶只要首次完成人臉註冊後，未來再次投保時，都可以快速辨識保戶身份。

中壽數位應用發展部成立兩年來，已經投入數億元推動數位創新，除了AI及大數據的應用，提供精準的銷售建議及規劃，行動化工具也提供業務部隊及保戶更便利的體驗。中壽除應用於行動投保，也期許未來能將生物辨識技術導入許更多場景的開發應用，例如：在保戶服務、會員登入、網路投保等，保戶可以刷臉進行身份認證，快速完成服務。

中壽今年截至前11月累計稅後淨利達141億元，較去年同期成長32％，每股稅後盈餘為3.34元，獲利表現創歷史新高。近年來分期繳策略推動下續年度保費帶動資產規模穩定成長，截至11月底總資產已較去年全年成長15％。在獲利與規模持續成長同時，11月底淨值較去年底成長93％，淨值/資產比達7.4％，高於法定要求3％規定。截至11月底資本適足率(RBC ratio)亦超過300％以上，顯示整體財務結構強健。

(時報資訊)