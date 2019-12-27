美國商業環境風險評估公司(Business Environment Risk Intelligence；簡稱BERI)2019年第3次(12月)的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比(Profit Opportunity Recommendation；POR)排名居全球第4名，與2019年第2次同名次，總分63分，相對上次減少1分，在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、新加坡，與加拿大同名。

整體而言，BERI此次評比結果與上次(8月)相較等級下調(1C)，投資風險評比分數雖下滑1分，但名次維持不變，退步原因主要係受政治風險影響，整體投資風險評估持平。展望2020年台灣排名全球第5名，評分61分；2024年全球第10名，評分64分。

台灣在亞洲地區排名第2名，僅次於新加坡(全球第3名、64分)，其他亞洲國家排名如下：日本與南韓(同為全球第6名、60分)、馬來西亞(全球第14名、55分)、印度與印尼(同為全球第17名、52分)、越南(全球第22名、51分)、中國大陸(全球第23名、50分)、菲律賓(全球第25名、49分)、泰國(全球第29名、45分)。

(時報資訊)