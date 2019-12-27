2020台灣燈會主燈區將於2020年2月8～23日於后里開展，交通部觀光局表示，其中藝術創新燈區「奇想國」以新藝術、新燈飾、新體驗、新感受4面向規畫布展，將燈區塑造成奇異且超乎想像的藝術國度，突破界線跨域創作、營造全新5感賞燈新體驗。

觀光局表示，「奇想國」藝術創新燈區以森林、精靈、人為3大角色，視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺等5感體驗為主軸，邀請15位藝術家創作13座藝術燈藝裝置，結合區內空間、音樂、植栽布景及光環境，展現絕美藝術、多元互動、愉悅放鬆及熱情奔放感。

除了燈藝聲光展演外，燈區每日安排1場「精靈遊行」，由繆思精靈引領民眾隨著舞者舞姿感受大自然律動，以五感體驗方式充分體驗「奇想國」的奇與美，並透過科技互動對種子許下承諾，展望豐富、獨特且精彩的「奇想」體驗。

觀光局指出，13座藝術燈藝裝置包括台灣裝置大師游文富以竹藝方式創作巨型燈起司造型裝置「鼠來堡」，植物空間設計師李霽以光作為詮釋空間，結合多元材質抽象畫的工藝組接，依著光的性格敘事著不同層面可能呈現舞蹈意象的「森林快遞」。

俄羅斯藝術家卡佳與台灣知名燈藝師藍永旗，克服語言溝通與距離障礙，以跨域跨越的異國合作方式共同製作具俄羅斯及台灣本土特色的「守護者石虎」。藝術家徐景亭則以Terrarium生態觀察箱「微型溫室」，以理性科學的生態觀察型態發想創作的「繆思的家」等。

(時報資訊)