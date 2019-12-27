台船(2208)為德翔海運訂造1,800 TEU級全貨櫃輪-「TS PUSAN」今天舉行命名典禮，「TS PUSAN」輪，船長約171.99公尺、船寬27.5公尺、型深14.0公尺、滿載吃水9.5公尺，載重噸達21,316噸；全船共有4個貨艙，其中第1、第2及第3貨艙可裝載危險貨物；甲板上貨櫃可裝載7層，11排，貨艙內5層，9排，共可裝載1,808個20呎標準貨櫃。主機採用MAN 6S60ME-C8.5電子控制噴油式主機，最大出力12,050千瓦。在結構方面，本輪船體結構強度，符合UR S11A最新規範。

在環保方面，採最新的船舶污染防治法規，引擎排煙符合國際海事組織(IMO)的第二期排放標準，並配備壓艙水處理系統，能降低海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞。節能方面，台船以節能劍艏ES SSB(Sea Sword Bow)搭配高效率螺槳、節能反動舵與舵球，可大幅減少油耗與碳排放，而節能劍艏優異的抗風浪性能，不但能改善耐海性能更能減少風浪中航行的船速損失，進而提升船東營運競爭力，其節能表現，已可符合2025年前IMO EEDI節能標準(PHASE 2)。

該輪是台船在造船市場上深具口碑的船型，榮獲2014年英國皇家造船工程師學會年度重要船舶名船錄，並得到台灣造船暨輪機工程學會年度船舶獎。現更已簽訂加裝SCRUBBER的合約，將符合IMO 2020年1月1日即將實施的船舶限硫令。

(時報資訊)