26日誠美材甫舉辦法說會，27日卻赫然見到誠美材公司股東後援會大篇幅刊登廣告，指控財務長陳文進和獨立董事陳彥松另外開公司，恐損及誠美材公司利益。對此，陳彥松大聲喊冤，並且澄清該公司是早在加入誠美材之前就已經設立，不過因為營運狀況不佳，公司已經差不多結束，而且經營項目是醫材貿易，沒有競業禁止的問題，絕對沒有不法！

陳彥松表示，該廣告所指控的科鼎國際股份有限公司早在2015年11月就設立，當時透過朋友介紹、投資，與陳文進一起進入董事會擔任法人代表，陳文進後來還被選任為董事長。科鼎從事醫材貿易，不過營運狀況不佳，公司去年縮減規模、計畫收掉，實際上已經沒有營運。

陳文進過去曾經在奇美電子服務，負責投資業務，與陳彥松、董事長何昭陽都曾經共事。後來科鼎計畫收攤，而且誠美材要找財務長，因此進入誠美材服務。陳彥松強調，科鼎公司成立早在進入誠美材之前，而且在陳文進進入誠美材的時候，該公司已經準備收掉，公司營運絕對沒有不法。

誠美材今年風波不斷，1月爆發經營權之爭，何昭陽被副董葉美麗突襲，解任董事長，4月份召開股東會全面改選董事，才徹底解決問題，而陳彥松也在今年4月進入誠美材董事會擔任獨立董事，陳文進則是在今年7月擔任誠美材財務長。誠美材因為經營權之爭，被銀行凍結額度，出現流動性問題，公司提出債務協商，營運才恢復正常。今年下半年大陸子公司昆山奇材因為新線投資需要資金，誠美材放棄增資，並且引進外部股東，對昆山奇材的持股降至38％，也讓出經營權。不過外部資金過程也是一波三折，弘灣資本資金一直未到位，日前找上合肥北城貳號光電產業投資合夥企業，卻也引發獨立董事的質疑。

(工商 )