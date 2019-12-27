全球人壽攜手忠義基金會舉辦「黛姐姐冬至攜手愛」志工活動，由全球人壽副董事長林文惠擔任愛心大使，邀請同仁一起擔任志工，帶領忠義基金會小朋友體驗人生中首次做造型湯圓，歡慶冬至；並同時結合保戶子女獎學金公益加一加及CSR專區上線的「娘家永在x全球人壽」影片公益活動，捐款新台幣20萬元，並贈送每位孩童聖誕禮物「樂活寶書包」，讓小朋友在冷冷的冬天擁有大家暖暖的愛。

全球人壽副董事長林文惠27日表示，今年公司成立25週年，一直以來致力於回饋社會，秉持「因為愛，責任在」的品牌理念，2019年以來屢屢獲獎，橫跨四大類逾15項大獎。今年全球人壽發布首本企業社會責任（CSR）報告書，所涵蓋之永續發展目標(SDGs)高達14項為目前同業最多，官網CSR專區亦於年底暖心上線，展現全球人壽25年來CSR相關成果。

林文惠進一步說明，全球人壽與忠義基金會合作拍攝「娘家永在x全球人壽」影片，敘述許多「愛與責任」的故事。一句「媽媽！」在影片中，被小女孩喚著媽媽的保育員青雯媽媽，在忠義育幼園擔任11年的保育員工作，跟小女孩看似母女的互動，乘載的是每一刻不求回報的愛與責任。如同保險業的本質與從業人員推廣保險的初衷，幫助更多保戶守護大家所愛之人的具體行動，因為每個愛無怨無悔付出的心，都有「責任，讓我們有了被需要的價值，進而感受愛的意義。」

全球人壽指出，為向大眾傳遞「愛與責任」的CSR理念，特別透過「娘家永在x全球人壽」影片邀請大眾響應公益，影片一釋出獲得廣大迴響，在短短一週內即達成5萬次瀏覽量目標。不僅「解鎖」原本目標的年節加菜金5萬元，全球人壽更加碼，連同保戶子女獎學金公益加一加活動，總計捐款20萬元予忠義基金會，以協助失依兒少籌措教育經費。

近年來全球人壽積極推動企業社會責任、幸福企業、企業經營與創新及保險商品等4大領域，2019年榮獲逾15項大獎，包括2019年完成首本「全球人壽CSR報告書」，所涵蓋之SDGs高達14項為目前同業最多；108年體育推手獎贊助類金質獎及長期贊助獎等等。

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