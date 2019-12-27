哥倫比亞曾經發生一起變態的謀殺案。有一名50歲的公公垂涎兒媳的美貌，長期對媳婦伸出魔爪，儘管女子將這件事告訴自己的丈夫，但丈夫卻漠不關心，這導致公公變本加厲，直接將兒媳當成性奴。某次公公向兒媳求歡不成後，憤而拿菜刀將人砍死，此事引起社會大眾的撻伐。

據《先驅報》報導，死者是21歲瑪莉娜（Laura Milena），她長期遭到公公布蘭科（Correre Blanco）的性騷擾和性侵。根據報導，瑪莉娜在案發前一周，曾經向自己的丈夫求救試圖尋求保護，然而老公卻不一點也不在乎，冷漠的態度令瑪莉娜非常灰心。

案發當日，瑪莉娜正在後院洗衣服，而布蘭科見到美貌的兒媳再度意圖不軌，將手撫上她的屁股，並表示想要與她做愛。隨後遭到瑪莉娜拒絕。惱羞成怒的布蘭科竟然轉身從廚房拿出菜刀朝瑪莉娜的胸、腹猛刺3刀。

鄰居表示，事發當時有聽見呼救聲，雖然立刻報警將人送醫，然而瑪莉娜還是宣告不治。事後，布蘭科依殺人罪嫌被移送法辦。據報導，事發當時該地區已有14名女子遇害身亡，也更加坐實哥倫比亞「暴力之都」之名。

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(中時電子報)