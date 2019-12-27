26日是諸羅山盃少棒國際邀請賽最後一天賽程，前職棒球星高健龍在退休之後先後轉任教練以及棒球裁判，也連續12年為諸羅山盃執法，他在四強賽擔任主審，還在賽前化身「舞棍」秀了一小段舞蹈，連主播都笑說，「主審今天很搶鏡！」

高健龍是前興農牛隊球員，也是統一獅球星高國慶的哥哥，過去在職棒時期以在全壘打後作出「昇龍拳」慶祝手勢，最令球迷印象深刻。他在退休後轉往教師一職，也為了進修自己重拾書本當學生，目前是嘉義大學棒球隊教練。

高健龍也是一名棒球裁判，自2007年開始擔任為諸羅山盃執法，已連續12年不缺席參與擔任裁判，本屆四強賽就是由高健龍擔任主審，而高健龍的「舞藝」反而成為一大亮點。

高健龍在新北汐止對上雲林文昌的比賽前，小秀了一段約5秒的開場舞，讓網友笑說，「整個本壘板都是我的伸展台」、「昇龍拳後又一大作」、「感覺像是麥克傑克森的舞步」、「小朋友沒有嚇到嗎」、「台灣很少見這樣有趣的主審」。

(中時 )