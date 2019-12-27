選戰倒數，民進黨也無不卯足全力催票，民進黨副總統候選人賴清德在黨內「獻聲」拉票成功率超高，今天抽空進錄音間，幫候選人錄音催票，邁向最後一哩勝利之「錄」。

民進黨候選人最愛的錄音催票除了賴清德，包括總統府秘書長陳菊、歌手立委余天，因為這三人的聲音很有溫度、又誠懇，深受支持者歡迎；有民進黨台北市議員曾透露，當年他在艱困選區參選，選情一直落後，於是請當時是台南市長的賴清德幫他錄音催票，他在選前倒數幾天不斷播放，沒想到策略奏效最後當選；當時賴清德跟他並不熟，卻二話不說答應錄製，讓他非常感動。

賴清德今抽空進錄音間，他在臉書發文，許多艱困選區在候選人努力下正在翻轉。「今天，我也利用行程空檔，把握時間幫候選人錄音催票，進行最後一哩勝利之『錄』」。

他強調，「我們有信心，要小心，繼續拚，戰戰兢兢，懇請鄉親，巷頭巷尾，相揪來投票，讓票票入匭，總統、立委雙雙當選！」

(中時 )