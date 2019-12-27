由中選會主辦的2020總統大選第二場電視政見會於25日舉行，國民黨總統候選人韓國瑜、民進黨總統候選人蔡英文、親民黨總統候選人宋楚瑜再度交鋒，依舊火花四射，韓蔡互攻執政貪腐、罷韓等議題，宋則批藍綠互鬥，呼籲人民相信他。

而對於三人的表現，中時電子報發起網路投票，要徵詢網友對他們的看法，投票共有8723人參與，有8329人認為這次政見會中韓國瑜表現最好，口才伶俐有條理，且論述極佳，占總投票數的95.48%；有194人認為蔡英文的表現較佳，占總投票數的2.22%；而有116人認為宋楚瑜表現不錯，占總投票數的1.33%；另外有44人認為三人表現差不多、40人對這個議題沒有意見。

投票結果顯示，大多網友都認為韓國瑜在政見會中的表現較佳；而今日下午七點則有第三場政見辯論會，29日則有唯一一次的電視辯論會，三人將再度交鋒，爭取選民支持。

投票結果。

(中時電子報)