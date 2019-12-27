周日來動物園，為黑熊寶寶「黑糖」過生日！在11年前的動物認養計畫支持下，透過黑熊繁殖合作研究計畫，來到台北動物園的亞洲黑熊寶寶「黑糖」，今年12月30日要過11歲的生日了！按照慣例在前一個週末舉行慶生活動。邀請大家一起來幫「黑糖」慶生，也與「黑糖」一起關心台灣本土保育類動物，來園尋找玉山銀行台灣黑熊並完成任務，就有機會拿獎品喔！

尋找玉山銀行臺灣黑熊並完成任務，就有機會拿獎品喔。（台北市立動物園提供）

台灣最具代表性的野生動物台灣黑熊，不僅是亞洲黑熊在台灣演化出的特有亞種，也是台灣食肉目動物中體型最大的種類，在生態保育的價值上具有難以被取代的重要地位。

亞洲黑熊「黑糖」會自己築巢。（台北市立動物園提供）

近年來經由生態學者的調查估算，台灣黑熊的野外族群數量，僅剩200至600隻，因此早已被列為「瀕臨絕種」保育類動物。台灣黑熊的活動範圍可達50平方公里，因為道路開發及各種人為活動干擾，使牠門在野外的生存壓力不斷增加。

台北動物園將於12月29日上午10點，在溫帶動物區及動物小學堂舉行「黑糖慶生系列活動」，把保育黑熊的故事通通說給你聽，從在動物園長大的亞洲黑熊「黑糖」，到原汁原味台灣黑熊「南安小熊」救傷後的野放故事，通通「講出來」！

在2019年的最後一個週末邀請大家來到台北動物園，找找黑熊「黑糖」的朋友，參加「熊熊找不到」臉書活動，時間內完成指定任務就有可以參加抽獎。

「黑糖慶生系列活動」

亞洲黑熊「黑糖」愛吃水果（左）、蜂蜜（右）。（台北市立動物園提供）

Ø 熊熊講出來

活動時間：12月29日 10:00-12:00

活動地點：溫帶動物區/動物小學堂

亞洲黑熊「黑糖」即將歡慶11歲生日。（台北市立動物園提供）

亞洲黑熊「黑糖」歡慶11歲生日。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)