2020年許多投資機構都看好新興市場的投資潛力，但該如何挑選？先機全球新興市場基金經理人潘尼克(Nick Payne)指出，未來將是屬於新興市場的時代。目前全球30歲以下的人口當中，約有90%住在新興市場。哪一個新興國家的年輕人擁有最高的教育水準，且專業技能最有益於經濟發展？根據經濟合作發展組織（OECD）的統計，2030年全球理工科系的畢業生將有27%來自印度，37%來自中國，但是美國只佔4.6%4。

潘尼克(Nick Payne)指出，在軟體與電子商務等高速成長的產業，許多新興市場都扮演領頭羊的角色。中國電子支付普及率之高，令中國成為全球電子支付系統的龍頭。2018年，線上購物佔中國整體零售消費的比重為18.4%，但是在德國與法國分別只有11%與8.8%1。被譽為「中國亞馬遜」的阿里巴巴每年舉辦雙11購物節，今年請到美國歌手泰勒絲擔任開場表演嘉賓，並在11月11日當天寫下380億美元的銷售金額。難道中國消費者不擔心貿易戰爭嗎？從阿里巴巴亮眼的獲利成長數字來看，似乎看不到中國民眾的憂慮，截至2019年6月為止，過去12個月的獲利成長幅度高達73%。

此外，對於中國消費者而言，沒有不對的價格，只有想不想要的產品。舉例來說，貴州茅台－全世界市值規模最大的酒廠－的一瓶白酒500cc，要價高達250美元左右。同樣是截至今年6月為止，過去12個月貴州茅台的獲利成長幅度高達25%。

在新興市場，各種消費與時尚趨勢日益風行。以路跑來說，中國參加馬拉松的人數自2010年的20萬人，暴增至2018年的730萬人。安踏體育－中國本土最大的運動用品品牌－就是這股運動風潮的受惠者，且低廉的生產成本讓安踏坐享龐大的競爭優勢。截至2019年6月為止，過去12個月安踏體育的獲利成長30%。倘若中美貿易戰爭無法達成和談，屆時中國將對NIKE等美國品牌進行制裁，讓安踏體育成為唯一的贏家。

潘尼克(Nick Payne)指出，中國、印度、巴西、與印尼均擁有龐大的內需市場，且民眾對於本土品牌的消費支出將日益成為經濟成長的支柱。一般而言，直接面對消費者的資訊科技企業擁有定價優勢，但是大宗商品生產公司（原油、採礦）則只能被動地接受價格，且獲利表現較不一致、容易隨著景氣循環起伏。

(時報資訊)