大政治大爆卦-無色覺醒》蓋牌、特偵、年輕票 韓借東風戳破小英芒果遮羞布？ 14:162019/12/27 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》蓋牌、特偵、年輕票 韓借東風戳破小英芒果遮羞布? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文雖民調屢次領先，卻面臨國民黨總統參選人韓國瑜挾「韓流」威脅；韓上網紅節目《博恩夜夜秀》後，網路升量大增，挑戰蔡年輕族群支持度優勢。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英直搗高雄 籲年輕人加入英眼部隊 15:402019/12/24 政治 揭穿蔡英文不敢抄的政見！羅智強道破盲點 09:202019/12/25 政治 綠黨團：沒特偵組也可以打老虎 12:172019/12/25 政治 韓提成立特偵組 綠委：不該走回頭路 13:492019/12/25 政治 重設特偵組？蔡英文批馬王政爭時成東廠 18:552019/12/25 政治 蔡嗆特偵組東廠 韓批未見全貌 04:102019/12/26 政治要聞 支持韓國瑜恢復特偵組 馬英九：「他們」很怕呀！ 02:422019/12/26 政治 羅文嘉：韓國瑜操作民調蓋牌 確實干擾民進黨民調 14:192019/12/26 政治 韓國瑜此項政見 黃暐瀚：大選破口 02:072019/12/27 政治 遭指蓋牌為掩護賭盤 韓辦要羅文嘉提證據 12:402019/12/27 政治 政治熱門新聞 選前辭高雄市長？韓國瑜竟秒回 - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：楊瓊瓔非常驚險！ - 政治 不爽綠媒！韓國瑜怒嗆三立記者 - 政治 劉兆玄力挺韓 藍軍歸隊三大社團是關鍵！？ - 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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