蔡政府力拚反滲透法年底通過，引發反彈聲浪，民進黨團副祕書長林飛帆27日中午在台中受訪，澄清並非臨時性、倉促提出，還反批國民黨從未提出任何版本，直到二讀、三讀程序，才喊倉促立法，「我不認為國民黨到目前為止，有任何合理的主張的阻擋理由。」

針對郭台銘揚言發動2019版太陽花，林飛帆表示，當年318太陽花運動是為了反對最大規模的經濟滲透計畫，也就是國共聯手製造出的「服貿協議」；用反滲透法類比318太陽花運動期間，根本超乎脈絡，郭先生如果深究過程，以及當年為什麼那麼多學生願意站出來，或許他就不會用這樣的方式去面對這個問題。

至於反滲透法是否適倉促立法？林飛帆強調「並不是」，他解釋，從今年5月開始，朝野政黨都提出相關的版本，唯獨國民黨沒有提出任何因應「中國對台灣的滲透威脅」，直到我們將現在這個版本送進立法院，準備進行二讀、三讀程序，國民黨再來說我們是倉促立法。

媒體問到「藍營主張反滲透法應留給新民意決定」，林飛帆表示，現在的國民黨已經對這部法案用盡所有力氣，配合中國的論述來阻擋，未來如果吳斯懷、葉毓蘭進入國會，真能如實反映民意嗎？還是會反映中國、北京的意見？

林飛帆也說，到今天為止，國民黨沒有辦法指出任何一條反滲透的條文，有綠色恐怖、審查言論、審查意識型態或審查思想的法條，總共12條條文裡面沒有任何一條是針對言論、思想的意識形態作審查。

媒體問到反透法朝野協商，他態度為何？林飛帆說，每一個黨團對於反滲透法都會有自己政治議程上的主張，朝野協商就是這樣的機會去讓大家彼此溝通，我也很期待國民黨願意坐下來好好談，但如果國民黨連坐下來談都不願意，那我們就要問說「你到底在反對什麼？」

(中時 )