竹聯幫雷堂創堂元老何姓大哥的兒子，近2年自組竹聯幫雷堂新雷戰隊，平日在內湖、信義區等地從事暴力討債等不法行為，甚至小弟要脫離組織，還發布「尋人啟事」，將人押走施暴凌虐。刑事局偵查第七大隊偵辦後，將何嫌等7人拘提到案，依傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

警方調查，何嫌的父親是雷堂創堂元老、第一任堂主，2008年在舉辦尾牙宴時，遭警方提報為治平對象並檢肅到案。為了不讓孩子隨自己的路走入幫派還特地將他送往美國讀書，未料回國後，他卻瞞著父親加入竹聯幫，同時創立「新雷戰隊」。

今年一月，一名小弟欲脫離新雷戰隊，卻遭何嫌誣指、嫁禍他偷竊槍枝，並在臉書上發布尋人啟事，5月間率眾持刀械、棍棒，將該名小弟強押上車，施以暴力脅迫、恐嚇，並砸毀其交通工具。

專案小組確認何嫌等人及幫派據點後，兵分多路前往8處搜索，將何嫌等7人逮捕到案，查扣到空氣長槍1把、各式刀械3支、棍棒2根、手機、筆記本等贓證物，其中兩名幫眾因涉嫌其他詐欺案件遭檢方聲押獲准。

(中時電子報)