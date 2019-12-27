2020大選尚未落幕，竹東鎮長補選又將開始，27日為登記最後一天，已有鎮民代表會主席陳昌平、縣議員郭遠彰、代理鎮長張順朋登記，前鎮長羅吉祥27日陪同妻子張順朋前往竹東鎮選務中心，他也向支持者喊冤、訴說委屈，直言絕無買票等不法，期望鄉親持續給予支持。
竹東鎮長補選為25至27日登記，陳昌平、郭遠彰、張順朋分別在25、26、27日登記，表達參與補選的決心，其中最受矚目的恐是張順朋代夫出征，27日近中午，號召百名支持者陪同，前往竹東選務中心登記。
羅吉祥親自向支持者喊冤，他任期不滿一年即辭職，但也澄清絕無500、1000、3000的買票，他會繼續打官司，但一打就要耗費2、3年的時間，因此決定辭職，由張順朋代理，而張順朋曾任多個團體總幹事，歷練絕對足以勝任鎮長之職，羅吉祥也代妻子懇託鄉親協助、支持。
陳昌平、郭遠彰先後登記，也展現參選鎮長的決心，竹東鎮長補選登記將至27日下午5點截止。
(中時 )
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