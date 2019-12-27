天擎積體電路(6708)送件申請上興櫃。

天擎成立於90年2月，主要產品為嬰兒監控、車用及網路監控SoC、SaaS，董事長兼總經理為呂惠平，目前股本為2.38億元，108年上半年合併營收為1.02億元，稅後盈餘為537萬元，每股盈餘為0.24元。

(時報資訊)

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