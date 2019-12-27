《店頭市場》天擎申請上興櫃 14:322019/12/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天擎積體電路(6708)送件申請上興櫃。 天擎成立於90年2月，主要產品為嬰兒監控、車用及網路監控SoC、SaaS，董事長兼總經理為呂惠平，目前股本為2.38億元，108年上半年合併營收為1.02億元，稅後盈餘為537萬元，每股盈餘為0.24元。 (時報資訊) #監控 #合併 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－金融科技與消費者保護的互動 04:102019/12/23 產業特刊 明達醫東捷資訊 本周上櫃 04:102019/12/23 證券．權證 程泰集團旗下程泰及亞崴兩工具機廠接單回溫 10:172019/12/23 財經 禾聯碩23日董事會 通過上半年配發現金股利4元 20:122019/12/23 財經 阿拉伯聯合大公國國產通訊軟體 遭指為監控國民工具 20:152019/12/23 國際 慧友以視訊監控為根基 期待為智慧物聯網裝上眼睛 23:542019/12/23 財經 台灣權王－業績爆 漢唐、健策上演攻堅 04:102019/12/24 證券．權證 櫃買年底前添 4 新兵 04:102019/12/26 證券．權證 伸興工業今日法說會 股價平盤開出 11:022019/12/26 財經 美國干涉台灣內政 無孔不入 04:092019/12/27 論壇廣場 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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