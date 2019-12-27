選戰倒數激烈，台中市大里區里長聯誼會副主席鄭伯其發起協調，第七選區藍、綠2黨立委候選人進行英語政見辯論會，27日舉行記者會表示，基於掌握候選人政見與政策走向，及增加選舉「國際能見度」，號召35位里長簽名連署贊成；藍營立委候選人莊子富躍躍欲試，綠營立委候選人何欣純尊重仍婉拒。

立委英語政見辯論會發起人鄭伯其表示，屯區是五金零件、手工具等製造業重鎮，以出口貿易為大宗，英語是國際溝通語言；第七選區候選人，1位留美雙學士、1位留英碩士，以往的選舉沒有候選人採英語辯論，盼完成創舉與國際接軌，也提升大里、太平區的能見度。

鄭伯其解釋，立委候選人英語辯論會不拘於任何形式，採戶外、臉書直播均可，全程約50分鐘、除了闡述個人政見，另建議主題辯論，例如，教育、環保、青年就業等，都是目前比較夯的話題；不同政黨候選人線上直播討論，展現民主風範也為台灣政治選舉留下1個典範。

國民黨立委候選人莊子富指出，35位里長簽名連署贊成的聲音，絕對不能忽略；教育是國家百年大業，他將提出教育議題，並稱讚對手何欣純擔任立法院教育委員，且是留英碩士，關注下一代孩子未來的競爭力，應該會欣然接受、勇於挑戰英語政見辯論會，他樂觀其成。

民進黨立委候選人何欣純由服務處人員代回應表示，選戰最後衝刺，立委仍勤走基層、傾聽民意，並向鄉親報告過去4年在國會問政及爭取地方建設的成績，用最貼近選民的方式跟鄉親直接對話、爭取選民支持；至於政見發表則依照選委會安排的期程、形式進行，讓5位立委候選人發表各自政見、暢所欲言。

(中時 )