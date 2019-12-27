美國商業環境風險評估公司(BERI)公布今年第3次「投資環境風險評估報告」，報告指出，臺灣的投資環境風險評比(POR)排名居全球第4名，與今年第2次同名，僅次於瑞士、挪威、新加坡，與加拿大共列第4名，另外總分略微下降1分，來到63分。

經濟部表示，BERI此次評比結果較今年8月來說，評比等級下調至1C，投資風險評比分數雖下滑1分，但名次維持不變，退步原因主要係受政治風險影響，整體投資風險評估持平。展望2020年臺灣排名全球第5名，評分61分；2024年全球第10名，評分64分。

(工商 )