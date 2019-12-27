BERI評比臺灣投資環境風險全球第4名 整體持平 14:442019/12/27 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國商業環境風險評估公司(BERI)公布今年第3次「投資環境風險評估報告」，報告指出，臺灣的投資環境風險評比(POR)排名居全球第4名，與今年第2次同名，僅次於瑞士、挪威、新加坡，與加拿大共列第4名，另外總分略微下降1分，來到63分。 經濟部表示，BERI此次評比結果較今年8月來說，評比等級下調至1C，投資風險評比分數雖下滑1分，但名次維持不變，退步原因主要係受政治風險影響，整體投資風險評估持平。展望2020年臺灣排名全球第5名，評分61分；2024年全球第10名，評分64分。 (工商 ) #風險 #投資 #評比 #環境 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 編‧輯‧室‧報‧告－科技董總們報明牌 04:102019/12/24 產業特刊 抽iPhone 凱基證玩權放送最後一波 04:102019/12/24 證券．權證 新興債、美高收債 2020年穩健續航 04:102019/12/24 投資理財 鉅亨好日子退休專案 積極型最受青睞 04:102019/12/24 產業特刊 首創歷史模擬 永豐ibrAin 投資理財一秒就懂 04:102019/12/24 生活新聞 當幣權遇到股權 04:102019/12/24 時論廣場 全球股市2019年市值大增17兆美元 08:492019/12/25 財經 今年全球股市好牛 市值暴增17兆美元 22:092019/12/25 財經 法國巴黎人壽攜手彰銀、瀚亞 推出「享利成彰投資型保險專案」 13:112019/12/26 財經 「黛姐姐冬至攜手愛」 全球人壽捐助20萬教育金予忠義基金會 14:122019/12/27 財經 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 同欣電擬吃下勝麗RW部門 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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