經濟部投資審議委員會於27日召開委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計 11 件。僑外投資有6件，共5.23億美元主要是離岸風電業者申請匯入資金，用於建設風場上。而對中國大陸投資有3件，金額共2.5億美元。

僑外投資方面，模里西斯商GE MAURITIUS INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD.以新臺幣17.51億元增資長異發動機維修股份有限公司，從事航空運輸輔助業。

在綠能發展上，澳大利亞商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED、英屬開曼群島商 STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN）HOLDINGSCOMPANY 分別匯入新臺幣50.72億及21.28億元，用於直接與間接增資海能國際投資股份有限公司，實行後股權比率分別為 75％、25％，作為海能風場相關設施建造費用。

另外丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新臺幣50億元增資沃旭能源股份有限公司實行後股權比例100％，作為大彰化風電建設有關設備及服務之用。

對中國大陸投資方面，廣達電腦股份有限公司申請以5,000萬美元間接增資大陸地區達豐（重慶）電腦有限公司，從事經營電腦加工、製造及銷售業務。另外還有長春人造樹脂廠股份有限公司，申請匯出1.2億美元，投資設立大陸地區長春化工（古雷）有限公司，從事經營異丙苯、苯酚、丙酮及雙酚 A（丙二酚）生產等業務。

(工商 )