亞洲．矽谷計畫執行中心今（27）日舉辦「2019亞洲·矽谷科技創新論壇暨物聯網產業大聯盟年會」。受邀演講的台哥大總經理林之晨說，5G雖不是萬靈丹，但未來10年對新創有7個機會，包含：人人都有個智能助理、所有企業都完成數位化或被顛覆、各行業均加速自動化等。

亞洲．矽谷計畫執行中心今日舉辦「2019亞洲·矽谷科技創新論壇暨物聯網產業大聯盟年會」，國發會陳美伶主委出席致詞，並由物聯網產業大聯盟榮譽會長施振榮、AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顏漏有，及台灣大哥大總經理林之晨進行專題演講。

國發會主委陳美伶致詞時也提到，創新就是引擎，市場經濟就是我們的載具，「亞洲．矽谷」除將健全新創投資或營運生態系，推動物聯網發展外，更要持續推動縮短城鄉落差，期待偏鄉兩字可在台灣字典消失。

對於5G，林之晨認為，人類社會每隔幾年就會有「一組關鍵字」可以治百病，以為可以解決一切問題，現在大家都聚焦5G，但其實5G沒有這麼神奇！它可作為時代標籤，而未來5到10年就是5G時代。

對於新創來說機會又在哪呢？林之晨盤點出7大機會，值得新創企業掌握。第一，十年後所有企業都完成數位化或被數位化顛覆了。第二，藉由AI、機器人等科技，各行業的「自動化」都加速中。第三，人人都擁有自己的智能助理，無論是想要訂房、訂餐廳、理髮、叫車等生活大小事，「出個聲」就可完成這些任務，完成生活安排、讓生活更舒適。

第四，過去傳統銀行服務客戶成本高，因此無法服務到所有人，例如沒有信用卡的大學生，未來純網銀可補足「Unbanked（沒銀行帳戶的成人）」以及「Underbanked（未獲得傳統銀行充分服務者）」兩種客群的缺口，甚至以東南亞6～7億人口來說，高達8成都是「Underbanked」。

第五，企業將要服務「非人類」的顧客，例如車子是自駕車，國道收費系統能自動根據道路車輛的壅塞程度，「動態調整收費」甚至「吸引」車流行經特定道路。第六，加密貨幣、區塊鏈等去中心化的發展方興未艾，技術、生態系將相當成熟，而傳統交易、認證、權力平台都會面臨區塊鏈、加密貨幣等的顛覆。

第七，基因定序延伸出的個人化、智慧化的治療方式，以及量子電腦普及化所帶來的各種機會無限。林之晨說，這些機會都用到5G技術，也不只有5G技術，都是未來十年參與世界的機會。

顏漏有則是認為，台灣發展至此該思考如何從個別企業，進而整合不同資訊、架構出數位生態系，並提升數據價值，這是台灣產業轉型升級相當重要的關鍵。

施振榮演講時提到，創新是由「價值、創意、執行」三要素組成，創意要透過價值作引導，更重要的是能落實、對市場社會有貢獻才行。台灣已到了數位轉型升級的時機，政府應獎勵投資產業4.0，且不是針對高科技，而是其他各行各業，全面促進其競爭力，並以智慧城鄉提升全民生活品質，透過科技服務的內需舞台來帶動外銷。

(工商 )