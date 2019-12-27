親子共讀是協助孩子語言發展、提升理解與學習能力的重要活動。為推廣兒童對於健康與安全的知識，財團法人惟生醫學文教基金會今年以「結膜炎」、「中耳炎」、「交通安全與骨折處置」、「聽力」4主題推出繪本，分別贈出各1000本，供全國家庭免費索取。

國健署指出，父母的聲音對於剛出生的寶寶有強大的影響力，透過說故事、唱兒歌及唸童謠都會產生親暱愉悅的作用。親子共讀0歲就可開始，等到孩子再大一些，就可展開「對話式共讀」，以一問一答的方式一起讀完一本書，除了增加孩子的參與感，也可在此階段利用健康議題的繪本提升孩子的健康概念。

為協助孩子們認識預防醫學、交通安全的觀念，惟生醫學文教基金會特別推出「結膜炎」、「中耳炎」、「交通安全與骨折處置」、「聽力」，4主題的繪本，分別印製1萬本，其中部分贈予教育局、幼兒園，部分提供全國家長免費索取。

惟生醫學文教基金會表示，根據衛福部統計，每天約有20多名兒童因為交通事故受傷。其中，穿越道路和衝進道路時與汽機車碰撞就占了7成，對孩子們來說，交通安全宣導是刻不容緩的事，藉由繪本的共讀，可避免憾事發生。至於醫學相關的知識，此繪本則將艱澀的疾病以簡單的方式呈現，盼透過親子共讀，守護孩子的健康。

此系列繪本書適讀對象為3-6歲學齡前兒童，可做為為親子共讀素材。惟生醫學文教基金會表示，此次的4大主題分別印製1萬本，其中的1000本提供家長免費索取。民眾如有興趣，可親臨惟生醫學文教基金會，或以郵寄方式索取繪本，每戶最多索取一套，數量有限，送完為止。

(中時 )