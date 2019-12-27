上市的化工大廠東碱公司，2018年10月被宜蘭縣稽查違規，依環保法令開罰400餘萬元，並勒令東碱蘇澳廠區停工，裁罰重大訊息公告前，東碱公司總經理傅春生及傳的胞弟傳敏郎、胞妹傅薇香等3人融券東碱股票，台北地檢署偵查後，27日依違法《證券交易法》提起公訴。

2018年10月傳出馬賽地區酸臭味汙染，當時代理縣長陳金德在同月5日親率環保局稽查員到東碱稽核，發現明顯違規，不但開罰，並勒令停工。

宜蘭縣政府在9日發布裁罰新聞稿，而檢調接獲檢舉指東碱發布重訊前，東碱股票有異常交易，總經理傅春生名下雖沒有交易該公司股票，但他的弟弟傅敏郎及妹妹傅薇香卻有賣股行為。

檢調進一步追查發現，傅春生因是東碱公司總經理，7日就知悉東碱將被裁罰停工，於是將尚未發布的重大訊息告訴妹妹傅薇香，隔天傅薇香就用丈夫及兒子的帳戶，並找2哥傅敏郎共同融券賣出57張東碱股票，獲利20餘萬元。

北檢發動搜索約談，傅春生等3人都認罪，並繳回不法所得。檢方依違法《證券交易法》將3人提起公訴。

(中時 )