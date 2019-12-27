反滲透法年底闖關 侯友宜：要充分討論 14:532019/12/27 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜認為反滲透法應該要充分討論。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 反滲透法今展開協商，新北市長侯友宜27日出席活動被問到此事時強調，保護國家是每一個人應盡的義務與責任，但法條訂定，過程中要公開透明，更要充分討論，內容逐條一一細膩檢視，才能團結中華民國力量。 侯友宜說，有個法令能周全保障國家安全樂觀其成，法令訂定過程中，大家充分討論公開討論，凝聚中華民國向心力，讓中華民國更強大更有力量。 (中時 ) #反滲透法 #蔡英文 #侯友宜 #中華民國 #立法院 #義務 #國家安全 #公開透明 #法條 #反中 也許您會感興趣 推薦閱讀 「這個國家」，後患無窮！ 04:102019/12/23 時論廣場 反滲透法通過 高孔廉憂海基會停擺 04:102019/12/24 話題觀察 選情拉鋸 大韓黑王浩宇：蔡英文沒有穩贏！ 10:242019/12/24 政治 22歲年輕人挺韓遭質疑 一句話讓同輩閉嘴 11:472019/12/24 政治 張顯耀：反滲法將使兩國論死灰復燃 12:432019/12/25 政治 政見會／韓國瑜批：台灣真正危機是蔡總統被架空了 14:162019/12/25 政治 政見發表 蔡英文酸韓國瑜：坐在浴缸裡當成大海 16:352019/12/25 政治 綠急推反滲透法 藍轟兩國論還魂 04:092019/12/26 焦點新聞 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 新黨批 反滲透法過 最高興是貪官汙吏 10:592019/12/27 政治 政治熱門新聞 選前辭高雄市長？韓國瑜竟秒回 - 政治 不爽綠媒！韓國瑜怒嗆三立記者 - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：楊瓊瓔非常驚險！ - 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 劉兆玄力挺韓 藍軍歸隊三大社團是關鍵！？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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