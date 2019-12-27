反滲透法今展開協商，新北市長侯友宜27日出席活動被問到此事時強調，保護國家是每一個人應盡的義務與責任，但法條訂定，過程中要公開透明，更要充分討論，內容逐條一一細膩檢視，才能團結中華民國力量。

侯友宜說，有個法令能周全保障國家安全樂觀其成，法令訂定過程中，大家充分討論公開討論，凝聚中華民國向心力，讓中華民國更強大更有力量。

(中時 )