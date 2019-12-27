全球股市年終多頭行情續燒，近期因外資休假交易轉淡的台股，今（27）日在權值股領軍下重啟上攻力道，加權指數開高後穩揚，最高上漲92.01點至12093.02點。櫃買指數同步開高穩揚，最高上漲0.93點至149.68點，尾盤受賣單調節影響，漲勢略有收斂。

終場加權指數上漲90.58點、收於12091.59點，成交量略增至1083.8億元，本周上漲達132.51點、周線連4紅。櫃買指數上漲0.49點、收於149.24點，成交量略增至365.56億元，創去年8月中以來近17個月高點，本周上漲2.32點、周線連2紅。

盤面各類股漲多跌少，以油電燃氣股上漲1.65％最強，半導體及汽車股齊揚1.3％居次，電子零組件股漲1.15％、成交量最大的電子股漲近1％。金融股小漲0.28％，僅紡纖、航運、貿易百貨小跌0.01～0.15％，表現相對偏弱。

權值股成為今日指數高檔續揚關鍵，由日月光投控（3711）、和泰車（2207）齊揚2％領軍，台塑化（6505）上漲1.75％、台積電（2330）上漲1.5％，股王大立光（3008）、台達電（2308）、台塑（1301）齊揚逾1％，鴻海（2317）亦漲0.77％，僅聯發科小跌0.56％。

分析師指出，台股本周觀望氣氛轉濃，一度整理回測短線均線支撐、呈現高檔震盪態勢。但中長期格局維持偏多，在波段起漲點、跳空缺口及月線支撐不破，搭配中長期均線走揚向上，短線籌碼稍事整理、配合美股維持創高態勢，帶動今日指數再度發動上攻。

分析師認為，受年終外資休假、內資及上市櫃公司積極展開作帳行情影響，預期台股將延續高檔整體態勢，呈現個股輪動、緩步攻高走勢。短線操作可聚焦近期具業績成長題材、線型偏多法人加碼股，避開高檔線型轉弱或法人減碼股。

選股方向上，富邦投顧認為，可留意具業績成長、報價上揚及5G商機的伺服器、散熱及5G網通等次產業，且具法人籌碼優勢股。而受惠小間距LED顯示商機的驅動IC股及營運穩健的金融股，亦是可留意族群。

(時報資訊)