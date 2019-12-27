解放軍第一艘自製航母「山東」艦

2019年中國大陸秀出的武器令人目不暇給，從4月海上閱艦式、10月中共建政70周年大閱兵，到12月解放軍第一艘自製航母「山東」艦服役等，中方展示的多款武器裝備廣受關注。

而《環球時報》和環球網進行的「燃爆2019的十大國產武器」評選結果也已經出爐。基本上，排名前10的陸製武器呈現出網民心目中的熱點和亮點。

而網友評選的10大武器得票數分別是：1、解放軍首艘自製航母山東艦（21,633票，約占11%）；2、東風-41洲際飛彈 （21,011票，約占10%）；3、東風-17高超音速飛彈（17,740票，約占9%）；4、殲-20隱形戰機（16432票，約占8%）；5、新型戰略核潛艇（13,993票，約占7%）；6、「巨浪-2」潛射洲際飛彈（12906票，約占6%）；7、首艘兩棲攻擊艦（11,214票，約占5%）；8、萬噸大驅055艦（11,151票，約占5%）；9、東風-100/長劍-100巡弋飛彈（9,872票，約占5%），以及10、轟-6N新型長程戰略轟炸機（7,898票，約占4%）等。

(中時電子報)