國民黨今指民進黨藉由新文化基金會，把政治黑手伸入校園，每月發行刊物立場偏頗，呼籲該基金會創辦人謝長廷出面說清楚；新文化學生青年工作隊今發聲明表示，他們並非國民黨口中的黨政軍，新文化會訊完全屬於他們學生自發性的出刊，今天推廣會訊，目的是希望更多關心社會動態的青年一起參與並維新這個社會。

聲明指出，他們認為每個年輕朋友應該都能有政治參與以及獨立思考的能力，並能宣揚且推廣自己推崇的價值與理念；然而今早看到了中國國民黨針對新文化工作隊所開的批判並帶有政治鬥爭的記者會，我們感到非常遺憾，國民黨居然是利用這種「政黨工具」來打壓年輕人的聲音，完全是一種選舉操作的手法。

聲明說，新文化基金會是一個歷史悠久的非營利組織，也成功培育出許多在政壇上優秀的學長姐們，它給予像他們一樣對政治有熱情的青年許多機會。他們不希望因為一次的選舉，就抹滅了一個學生組織長期以來的用心與經營。

聲明說，新文化會訊完全屬於學生自發性的出刊，刊載的文章也都出自每個願意勇敢捍衛民主與自由價值的大專青年，今天推廣會訊，目的是希望更多關心社會動態的青年一起參與並維新這個社會。

聲明強調，他們尊重也包容人民都能有對時事評論與批判的權利與自由，也希望國民黨能有這種雅量面對這個民主的價值。另外針對國民黨懷疑青年族群的自由意志，更加堅定支持台灣民主自由的決心，明年1月11日一起回家投出屬於自己的未來；他們也會持續對這塊土地付出他們的關懷與熱情。

(中時 )