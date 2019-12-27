民眾黨立委候選人張幸松，也繼續勤跑基層，一早就到景美市場和木新市場拜票。（游念育攝）

張幸松盼自己的力量能讓小黨被看見，每天勤跑基層。（游念育攝）

賴士葆在臉書，拿民生食品做對比指出，台灣因「通貨膨脹」所以調高基本工資，但蔡英文卻還拿這個當政績。（摘自賴士葆臉書）

立委選戰進入最後倒數，鮮少發表評論的台北市第八選區（文山、南中正）國民黨立委候選人賴士葆日前對反滲透法提出反對，更怒轟是「新戒嚴法」，今早賴更在臉書上提出，總統蔡英文調高基本工資是因台灣「通貨膨脹」才調漲，卻被拿來當政績，對手阮昭雄也找來議員呱吉和苗博雅一起「肥皂箱開講」，積極經營網路聲量。

賴士葆在臉書，拿民生食品做對比指出，台灣因「通貨膨脹」所以調高基本工資，但蔡英文卻還拿這個當政績，並說明現在台灣人民的日子並沒有比較好過，賴在圖中還諷刺，菸的價格不變，但份量變少，不過如有民進黨證的話，買到的菸可以更多，讓網友直呼，「小編厲害，畫得很貼切。」

阮昭雄上午則與立委候選人蔡沐霖、謝佩芬以及民進黨發言人李晏榕在民進黨中央黨部召開「誰在害怕反滲透法？」聯合記者會，阮昭雄指出，反滲透法針對是的行為而不是身分，很多民主國家都有反滲透法，知道敵對會利用資金、資源、假消息製造對方國內的混亂，台灣正面臨這樣的危機，立法院需急速反映民意、保衛國家安全。

阮昭雄呼籲，現任立委需要表達捍衛國家的決心，反滲透法的內容當然可討論，但國民黨立委不能一昧的「反反反、擋擋擋」，反的是地方建設，擋的是國家安全，阮說，不樂見國民黨重現丟水球、麵粉的方式杯葛，期待12月31日理性的討論可以落實，台灣的國家安全可以得到保障。

另外，民眾黨立委候選人張幸松，除了建立臉書粉絲專頁外，也繼續勤跑基層，一早就到景美市場和木新市場拜票，每天安排超過13個行程，盼自己的力量，能讓小黨被看見漸漸擴大。

(中時 )