台灣第一櫃外銷美國番石榴，27日上午於台南市楠西區威名青果公司的集貨包裝場啟運出發。（劉秀芬攝）

經過近10年努力，台灣番石榴今年10月17日終於經美國核准輸入。（劉秀芬攝）

在農委會副主委陳駿季、美國在台協會高雄分處長歐雨修與台南市長黃偉哲、威名青果公司總經理詹益源等人見證下，台灣第一櫃外銷美國番石榴，27日上午於台南市楠西區威名青果公司的集貨包裝場啟運出發，眾人歡欣見證台灣番石榴銷美歷史性的一刻。

陳駿季表示，番石榴是台灣重要的外銷農產品之一，今年1至11月外銷量值已達到4687公噸、677.3萬美元，年長率達65％，是歷史新高紀錄，其中加拿大市場就占了一半以上。這次外銷，將先主打美西華人較多市場。

台灣番石榴輸美，台美雙方諮商近10年時間，今年10月17日終於經美國農業部動植物檢疫局核准，成為亞洲第一個番石榴鮮果實准入美國之國家，10月24日並簽署「台灣番石榴鮮果實輸美工作計畫」，確認各項工作細節。

輸美番石榴條件非常嚴格，供果園須登錄查核，農藥施用符合美國農藥殘留容許量，採集前30日由防檢局定期檢查，果實都是雙層套袋。陳駿季表示，目前登記果園約有60場，面積約300公頃，分布於嘉義、台南、高雄等地。

此外，外銷包裝場亦須經防檢局審查認可，冷藏貨櫃需由美國農業部認可，再由檢疫人員配合監督溫度探針插針、封櫃後簽發輸出植物檢疫證明書，運輸途中運抵美國前完成美方檢疫人員要求1℃以下持續17天之冷藏處理。

黃偉哲表示，感謝行政院農委會的努力，終於第一櫃1萬8000公斤的番石榴能夠銷售到美國，過去美國的番石榴都是墨西哥進口，「不怕貨比貨，只怕不識貨」，今天已經敲開這個敲門磚了，希望接下來銷售一路長紅。

(中時 )