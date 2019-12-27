統促黨總裁張安樂、張瑋父子被控以成立華夏大地旅行社，挪用該公司資金、從事兩岸匯兌違反《銀行法》等案，台北地方法院27日開庭審理，張瑋則透過委任律師提出大陸出具的公證書及醫療證明，以腳踝扭傷、不良於行請假，引起承審法官林彥成不滿，並以林志玲胸部受傷都能搭機為例，諭知律師，應在15日內提出證明，且必須在2020年1月15日之前自行到庭，否則即為無正當理由不到庭逕行拘提，甚至通緝。

張安樂父子是被控在2014年侵占華夏大地旅行社資產挪為私用，租用車輛供統促黨使用；張瑋夫婦自2015年1月至12月間，先由王姝茵受黃姓台商父女所託，在大陸地區交付其所需人民幣，並由黃匯款等同新台幣數額至張瑋名下帳戶，匯兌金額共計1507萬1055元。

北院開庭時，張瑋的律師出示大陸地區的公證書及醫療診斷證明，同時提出張瑋腳踝打石膏、坐輪椅的照片，向法院以腳踝扭傷的理由請假。

不過，法官對律師的請假理由不以為然，當庭拍著胸脯表示，志玲姐姐當初受傷那麼重都可以搭飛機，北院有很多癌症的、化療的、坐輪椅的當事人都想盡辦法出庭，北院的無障礙設施完善，腳踝關節扭傷並不是無法到庭的原因，北院其他當事人坐著輪椅都能出庭，而且出庭只是「討論案情」，並不是激烈運動，沒有不到庭的理由。

法官更對律師諭知，張瑋必須提出診斷證明，證明確實因診斷的疾病而有不能到庭或搭機，相關的醫療證明，法院可以送請客觀的醫療機關鑑定證明是否可信。同時，張瑋必須在明年1月15日前自行到北院報到，否則就視為無正當理由不到庭，法院可以拘提，甚至發布通緝，如果張瑋提前返台，也要向法院通報。全案候核辦。

(中時電子報)