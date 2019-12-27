日盛高科技基金經理人黃俊斌今（27）日表示，美中貿易戰第一階段已大致上敲定，預計2020年1月簽署，協議內容包含農產品採購、智慧財產權保護、並解決金融服務與貨幣操縱等議題，其他較具爭議的項目則留待第二階段進行協商。在國際金融市場暫無重大訊息面干擾下，加權指數有機會持續往高點逼近。

黃俊斌指出，進入年底，適逢法人結帳賣壓，賣超標的集中在今年以來漲幅較大族群，例如5G相關的CCL、HDI、PA等族群，而另一個賣出理由則跟華為可能進行庫存調整有關。但整體台股資金充沛，配合選舉行情，指數有望持續挑戰高點，權值龍頭股持續攻堅，中小型股則轉往低基期之景氣循環股以及跟半導體資本支出有關的設備族群，類股輪動有加速的跡象，須留意過度追價的風險。

黃俊斌分析指出，這一波法人結帳賣壓使得個別族群出現下跌，但整體盤勢仍較預期強，觀察2020年初法人是否面臨股票庫存回補壓力，將有助第一季行情延續。產業焦點留意：1.5G手機供應鏈：PCB、PA、軟板、OLED、手機晶片。2.先進封裝帶動後段封測的商機。3.AI仍將是未來高速成長之產業。4.新產品如MiniLed、蘋果發光鍵盤。5.TWS需求大幅成長。6.記憶體、矽晶圓度過景氣循環低潮後之投資機會。

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