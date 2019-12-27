在中國大陸被譽為「量子之父」的中科院院士潘建偉近期與德國、荷蘭科學家合作成果斐然，在玻色子採樣實驗量子計算上刷新國際紀錄，逼近量子計算研究的第一個階段性里程碑「量子霸權」。而如此重要的尖端科技在大陸極受重視，美國媒體也注意到他與大陸軍工企業的合作關係，認為這可能會造成美軍關鍵技術被共軍所掌握。

《美國之音》報導說，引領中國大陸量子研究的潘建偉是大陸量子研究專家，目前擔任中國科技大學常務副校長，是大陸量子電腦和量子資訊處理研製的主要支柱。不過近期美國科技安全公司調查發現潘建偉在中共軍工企業任職，進行量子科技研究，認為這可能造成美方技術被共軍掌握的風險。

《華盛頓郵報》引述邁進科技（Strider Technologies）安全公司的調查發現，潘建偉2017年開始擔任國營軍工企業中國船舶重工集團的科技委副主任，並於去年代表中國科大與另一家大陸國營軍工企業中國電子科技集團開展量子研究。

報導說，雖然潘建偉曾表示，並不協助中共軍方進行量子研究。但潘在大陸軍工企業任職反映了「中國長期利用西方創新系統實現國家目標的明確策略所構成的威脅」。陸媒亦曾報導，中國科大與中船重工曾於2017年簽署開展量子資訊技術合作研究的協定。

潘建偉對媒體表示，與中船重工合作並不代表他和研究團隊支援中國大陸軍事技術的發展。他說，「 我們注重量子資訊技術的發展。至於這些技術是否會應用於軍事領域，這不是我的事情，也不受我控制。」

《華盛頓郵報》說，科學家正在運用量子科技研發量子電腦和量子通訊網路，量子電腦可能最終破解現有的加密系統，其它量子科技可能用來研製新型雷達和導航系統。該報之前援引新美國安全中心（Center for a New American Security）的報告說，量子感測器還能幫助中共軍方更精準地跟蹤並瞄準敵國軍隊，中國科大最近幾年已經與幾家中國大陸軍工企業建立量子研究的合作關係，內容包括強化海軍艦艇的作戰能力等。

報導說，潘建偉團隊並與美、加、德等國的大學定期交流與合作，這些大學的物理學家每年都有人前往中國科大上海研究院停留幾個月。邁進科技董事會成員普利斯塔布（Bill Priestap）是美國前聯邦調查局反間諜部門的助理主任。他認為，這項研究應該為與中國大陸學術機構進行合作的西方大學敲響警鐘。潘建偉團隊的研究動向，也會引起美國政府的關切。

(中時電子報)