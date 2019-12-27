時序入冬，不少人過敏發作，新竹一名國小林姓學童，因自幼就是過敏性體質，天冷就鼻水流不停，前往中國醫藥大學新竹附設醫院求診，中醫師鄒曉玲透過夏季三伏貼、冬季三九貼調理治療，使學童呼吸道症狀好轉。

鄒曉玲表示，三九貼為傳統醫學貼灸法的應用之一，中醫學認為人體和自然環境相互呼應，把握特定節氣在身體相應部位進行中藥穴位貼敷，可達到治療、調理、預防保健的效果，這也是大眾熟知的夏季三伏貼、冬季三九貼。

三九天是依照每年「冬至」次日開始算起，第一個九天稱「一九」，第二個九天稱「二九」，第三個九天稱「三九」。「三九天灸」就是在三九天的時間配合使用麻黃、細辛、白芥子等辛散溫熱的中藥材敷貼在人體背部的穴位，可趨除寒邪並提高身體的抗病力，是傳統醫學對於慢性、虛寒性疾病的保養方法。

鄒曉玲表示，今年冬季三九天灸的日期為12月23日到明年01月25日，可以每隔7至10天，進行連續3次的穴位敷貼，改善虛寒體質好過冬。鄒曉玲也提醒，孕婦、一歲下小孩、、嚴重心肺功能不足、皮膚經短時間敷貼即會大量起泡者，不適合三九天灸治療，而敷貼當日也要進食生冷、油膩、辛辣等刺激性食物，以免影響治療效果。

(中時 )