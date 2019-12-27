即將邁入2020年，遠傳持續堅持在跨年期間提供用戶最優質的通訊及網路服務，全台工程單位自12/30起陸續將加派逾170站的行動基站(含行動車及行動基地台)，進駐包括台北市政府、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、麗寶樂園、雲林劍湖山、高雄夢時代等全台人潮聚集的跨年熱區，陪用戶迎接璀璨2020年！

因應用戶跨年時的行動數據與語音的需求，遠傳北中南網路工程團隊除了各駐地工程師24小時待命外，更加派近200位工程人員支援架設臨時基地台，將同步調校基地台容量，讓用戶在2019年倒數時刻，利用遠傳業界最佳的上傳網速表現，順暢地透過網路直播與各方親友分享各地跨年盛況，用最潮的方式賀年，傳遞最即時的問候。

遠傳電信今年成為2020台北市府跨年盛典電信獨家贊助商，為了讓跨年活動現場，與眾星同歡的遠傳用戶擁有最佳的4G網路服務，遠傳自2019/12/25起動員150人次的工程人員，提前完成市府前廣場、仁愛路四段路燈加裝4G基地台的工程，可提供跨年夜市府前熱區較往年多5倍的網路數據傳輸容量，提供用戶優質的網路訊號，跨年現場想打卡、直播、視訊通話，都能順暢地透過網路與各方親友即時分享跨年的喜悅，預估涵蓋範圍、網速都更能滿足現場用戶的需求。

此外，遠傳還將在今年台北跨年晚會主舞台上，藉由5G領先技術，進行異地合演的精彩大秀，預料成為全台第一個運用5G技術來完成多現場、低遲延、零時差的跨年娛樂饗宴，為2020年的5G服務商轉揭開序幕！

跨年就是要爽看片！friDay影音跨年大放送，金球獎強片大放送！即日起至2020/1/1，每日至friDay影音平台首頁可領取一組指定序號，可免費兌換強檔影片。 friDay影音還要給影迷純真的觀影感受，將在2020/1/10至2020/1/19的每周五及週末夜，於台北東區龍門廣場舉辦「露天電影院」，播出包括《獅子王》、《阿拉丁》及《可可夜總會》等適合闔家觀賞的電影，即日起開放報名至2020/1/2，歡迎影迷攜伴參加。

(中時電子報)