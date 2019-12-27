美國銀行（Bank of America）周四公布2020年首選軟體股名單，今年股價表現亮眼的微軟公司亦榜上有名。

微軟周四收漲0.82%，報158.67美元，市值達到1.21兆美元，今年來股價上漲約55%，優於標普500指數的漲近29%，與年初以來漲幅超過80%、市值達到1.3兆美元的蘋果公司，並列今年表現最好的道瓊指數成分股。

美銀表示，零端運算部門的成長性可望助微軟再創佳績。美銀分析師將微軟納入明年首選軟體股，並將其目標價由162美元調升為200美元，這表示與平安夜的收盤價相比，可能還有27.7%的上漲潛力。

美銀在報告中指出，微軟擁有幾個主要的成長引擎，包括遊戲部門和LinkedIn，而未來幾年雲端運算服務Azure可望貢獻微軟全年成長的4成以上。微軟的營收可望繼續以每年10%的速度成長，其商務雲端事業可能很快超越傳統的Windows PC和伺服器事業。

美銀表示，人工智慧（AI）的崛起，以及收購後可能反彈的公司，是明年軟體業的關注重點。美銀首選的軟體股還包括Adobe和 Salesforce。

(時報資訊)